Schweinerei in Erfurt: Außergewöhnliche Sammlung mit Stücken aus der ganzen Welt

Erfurt. Wie viel Künstlerisches steckt im Schwein? Eine Schau in Erfurt zeigt eine Vielfalt, die viele Besucher überraschen wird.

Eine Vitrine voller Schweine — glänzend in metallischem Grün, Gold, geblümt, mit Kuhflecken oder in Gefängnisuniform. Schweine in allen Variationen zeigt die Ausstellung „SCHWEINsKRAM: Künstlerisches, Rares, Albernes, Museales aus der Privatsammlung Eberhard Frank“ im Museum für Thüringer Volkskunde. Frank ist also für die Schweinerei verantwortlich. Drei Räume des Museums fassen dabei sogar nur einen Teil seiner großen Sammlung.

Exponate aus Europa, Asien, Afrika und Australien

„Als wir die Anfrage erhielten, war von unserer Seite das Interesse sofort da, da die Sammlung Eberhard Franks einen schönen Kontrast zur Dauerausstellung bildet“, sagt die amtierende Museumschefin Andrea Steiner-Sohn über das Zustandekommen der Schau.

Vom Sparschwein bis zum Knastschwein: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Foto: Finnja Sprögel

Das gute, alte Sparschwein! In verschiedensten Formen, Mustern, Farben und Größen kann man die wertvollen Tiere aus ganz Europa, Afrika, Asien und Australien bestaunen. Dem Schwein begegnet man aber auch noch in anderen Zusammenhängen. In der Literatur – für Jung und Alt. Als Spielzeug, leuchtende oder – wer will, kann es ausprobieren – auch grunzende Schweine sind zu entdecken. Der Wegweiser zu Beginn der Ausstellung gibt Auskunft darüber, was es alles zu sehen gibt.

Anleihen bei Picasso und Rembrandt

Auch die ungewöhnliche Verbindung mit der Kunst wird präsentiert. Zeichnungen und Schweineillustration von unbekannten bis zu sehr bekannten Künstlern schmücken die Ausstellung. Von Picasso über Rembrandt, natürlich als Kopie, ist alles dabei. Daneben reihen sich junge Künstler ein, wie der 11-jährige Oscar Dennin mit seiner Karte „Schweinerei in Deutschland“, auf der er echten Städten wie Schweinfurt zum Beispiel die Klassikerstadt Schweimar zur Seite stellt.

Kuratorenführungen und Workshops geplant

Ausstellung "SCHWEINsKRAM: Künstlerisches, Rares, Albernes, Museales aus der Privatsammlung Eberhard Frank Foto: Finnja Sprögel

Die Ausstellung greift die „typischen“ Eigenschaften des Schweins auf verschiedene Art und Weise immer wieder auf. Die Schau ist ein kleiner Auszug von Stücken aus der Sammlung von Eberhardt Frank, welche er seit mehr als 30 Jahren immer wieder ergänzt. Dem Sammler ist ein Kubus im Zentrum der Ausstellung gewidmet. Dort werden Stücke mit besonderer persönlicher Bedeutung präsentiert, um den Besucher Franks Faszination für das Thema ein Stück näher zu bringen.

Interessierte erwartet am 1. August eine Führung des Ausstellers, die noch einmal zusätzliche und persönliche Einblicke verspricht. Ein Workshop im Museum für Thüringer Volkskunde am 21. Juli biete die Möglichkeit, sich an Drucktechniken auszuprobieren. Das Motiv steht dann ja schon fest.