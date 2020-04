Tiefthal. Tiefthaler nutzen „Coronapause“ für Sanierungsarbeiten am Gotteshaus.

Sechs Anker für den Kirchenanbau

Mit vielen ideenreichen Aktionen begegnen allerorts die Kirchen den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Da Gottesdienste in den Kirchen nicht möglich sind, gibt es unter anderem Angebote im Internet. Auch die Tiefthaler legen die Hände nicht in den Schoß. Sie nutzten vielmehr die Absage der zweiwöchentlichen Gottesdienste für Sanierungsarbeiten. Am heutigen Freitag soll die Bauabnahme erfolgen.

"Schon seit geraumer Zeit haben wir mit Sorge Senkungen am Treppenanbau der Kirche beobachtet, die sich in den letzten Jahren verstärkt haben", sagt der stellvertretende Gemeindekirchenratsvorsitzende Olaf Werner. Die statische Sicherung des erst im 19. Jahrhundert angebauten Kirchenteils wurde Anfang März auf den Weg gebracht. Seitdem gingen Handwerker in dem gut 500 Jahre alten Gotteshaus ein und aus, ersetzten Bohrgeräusche Gesang und Orgelklänge. Die Kosten für alle Arbeiten belaufen sich auf mehr als 17.000 Euro. 10.000 Euro davon finanziert die Kirchengemeinde Tiefthal, unterstützt von zahlreichen Spenden.

Unter fachkundiger Anleitung eines Architekturbüros sägte zunächst eine Spezialfirma an sechs Stellen Natursteine aus dem Außenmauerwerk. Dort wurden anschließend Edelstahl-Maueranker angebracht, die ein weiteres "Wegkippen" des Anbaus verhindern sollen. Die Löcher wurden verschlossen, die Steine wieder eingesetzt. "Am Ende wird von den Sicherungsarbeiten nichts mehr zu sehen sein", so der Kirchenälteste. Er ist vor allem dankbar, dass die wesentlichen Bauarbeiten vor Ostern beendet werden konnten.

Pfarrer Martin Heinke und weitere Helfern beseitigten in Zweiergruppen den Bauschmutz und richteten die Kirche wieder für Gottesdienste her. Wann der nächste stattfinden darf, ist noch offen. "Aber wir haben Ostern wenigstens unsere Kirche öffnen können für Einzelbesucher, die den Gottesraum für ein stilles Gebet aufsuchen wollten", informiert Werner. Anfang dieser Woche folgten noch letzte Malerarbeiten und die Natursteine wurden verfugt. red