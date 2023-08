Nach einem Unfall in Erfurt waren mehrere Rettungswagen im Einsatz (Symbolfoto).

Sechs junge Leute werden bei Unfall in Erfurt verletzt

Erfurt. Sechs Personen sind bei einem Unfall in Erfurt verletzt worden. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz.

Bei einem Verkehrsunfall sind in Erfurt am Mittwoch sechs Personen verletzt worden. Ein BMW und ein Audi stießen nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr an der Kreuzung Triftstraße/Stollbergstraße zusammen.

Beide Autos wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Sechs Personen im Alter von 18 bis 20 Jahren wurden leicht verletzt. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, um die verletzten Personen zu behandeln.

Die genauen Unfallumstände sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

