Sechs neue Corona-Infektionen in Erfurt

Erfurt. In Erfurt sind sechs weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Sechs Menschen mehr als am Vortag sind am Mittwoch (Stand 8 Uhr) in Erfurt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt sind das nun 273 nachgewiesene Fälle, aktuell erkrankt sind 37 Personen, teilte die Stadtverwaltung Erfurt mit.

Vier Personen befinden sich in stationärer Behandlung, eine mehr als am gestrigen Dienstag. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um zwei auf 234 gestiegen. Zwei Personen mit Corona-Infektion waren im Frühjahr verstorben.

