Sechs neue Coronafälle und weiter niedrige 7-Tage-Inzidenz in Erfurt

Erfurt Obwohl sie ganz leicht angestiegen ist, bleibt die 7-Tage-Inzidenz in Erfurt am Dienstagmorgen niedrig. Das Erfurter Gesundheitsamt meldet sechs neue Corona-Infektionen.

Sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Morgen des 1. Juni aus den zurückliegenden 24 stunden. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht angestiegen und liegt bei 31,8 (Vortag: 29,0). Aktuell gibt es in Erfurt 176 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 8102. Unverändert ist die Zahl der registrierten Todesfälle seit ein paar Tagen: 262 Personen sind an oder mit Corona verstorben.