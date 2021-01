Sechs weitere Corona-Tote in Erfurt zu beklagen

Auch in Erfurt wird fleißig weiter nach Neuinfizierten gesucht. Seit Pandemiebeginn sind in Thüringens Landeshauptstadt 4259 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Erfurt 66 Menschen sind in Erfurt positiv auf das Coronavirus getestet worden, meldet das Gesundheitsamt am Mittwochmorgen. Zudem sind sechs Todesfälle zu beklagen.

Sechs weitere Patienten starben im Zusammenhang mit Covid-19 in Erfurt, meldete das Gesundheitsamt am Mittwochmorgen. Zudem wurden seit dem Vortag 66 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 138,8 und ist damit im Vergleich zum Vortag erneut leicht gesunken. Am Dienstag lag der Wert bei 146,3.

Stand Mittwoch, 27. Januar, 8 Uhr, wurden in Erfurt seit Pandemiebeginn 4259 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist von Dienstag auf Mittwoch um 24 auf 3336 gestiegen. 132 Personen sind mittlerweile verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 791 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.