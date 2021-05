Bislang müssen Kunden in den wieder eröffneten Geschäften und in den Kaufhäusern Erfurts einen Termin vereinbart haben und Corona-Freiheit nachweisen. Bleibt die 7-Tage-Inzidenz weiter unter 100, greift die Notbremse des Bundes nicht mehr und das Einkaufen klappt auch wieder ohne Termin.

Sechs weitere Todesfälle wegen Corona in Erfurt und 16 Neuinfektionen

Erfurt 16 Corona-Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Dienstag.

16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt Erfurt am Dienstag. Auch sechs neue Todesfälle wurden registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 66,4 und damit den vierten Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100. Aktuell gibt es in Erfurt 406 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt 8363 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt wie am Vortag bei 7699. 258 Personen sind verstorben.

Ein Hinweis: Die Änderung der Fallzahl, die eine mathematische Differenz im Vergleich zur Meldung des Vortages zeigt, entsteht durch Löschung/Übermittlung an andere Landkreise (Fallabgabe) oder durch Übernahme von anderen Landkreisen (Fallannahme) und wird automatisch vom RKI vorgenommen.