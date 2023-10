Selbstgebautes Go-Kart löst Kellerbrand in Erfurt aus

Erfurt. Ein Kellerbrand in Erfurt verursachte einen Sachschaden von 10.000 Euro. Ein Bastler schraubte an einem Go-Kart und machte entscheidenden Fehler.

Ein Kellerbrand in einem Wohnhaus löste Mittwochnacht im Norden Erfurts einen großen Polizeieinsatz aus. Nach Polizeiangaben tüftelte ein 42-jähriger Bewohner des Hauses an einem selbstgebauten Go-Kart mit Elektroantrieb. Den Akku wollte er über Nacht an einer Ladestation aufladen. Das Go-Kart hatte er dazu in seiner Kellerbox abgestellt.

Aufgrund eines technischen Defektes fing der Akku Feuer. Der Brand breitete sich schnell im gesamten Kellerabteil aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Den Bastler erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.

