„Selbstherrlich und nicht auf Augenhöhe“

Für seine Empfehlung, die mit Beginn seiner Amtszeit abgewickelte Schauspielsparte am Theater Erfurt wiederzubeleben, erntete Generalintendant Guy Montavon am Dienstag Zuspruch auf breiter Ebene. Allerdings gab es auch Kritik: Denn während er einen denkbaren Zeitpunkt für die Rückkehr des Schauspiels im Gespräch mit dieser Zeitung ebenso im Ungefähren ließ wie dessen Finanzierung, fand er umso deutlichere Worte in Richtung freier Kulturszene und nahm speziell die „Ständige Kulturvertretung“ aufs Korn.

Das hat selbst den stets um Diplomatie bemühten Kulturbeigeordneten Tobias Knoblich überrascht: Als Montavons Vertragsverlängerung für weitere fünf Jahre diskutiert wurde, habe dieser „mehr von der notwendigen Empathie zur freien Szene“ spüren lassen als nun, da sein Vertrag unter Dach und Fach sei. Aber mehr noch: Indem sich Montavon selbst als Aktivposten eines im Theater notwendigen Transformationsprozesses benenne, verkenne dieser, dass „das Kraftzentrum dafür im Kulturdezernat, beim Stadtrat und externen Experten ist“ – und nicht im Theater oder gar in den Händen des 2027 scheidenden Intendanten, wie Knoblich betont: „Er hat dazu keinesfalls ein autonomes Mandat.“

Montavon habe geschickt die Stimmung aus den interfraktionellen Gesprächen über seine neuerliche Intendanz aufgenommen, bescheinigt Knoblich dem Generalintendanten. „Aber er hat sie offenbar nicht verstanden“, setzt Rene Kolditz, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Stadtrat, diesen Satz fort. Linke und Mehrwertstadt seien es gewesen, die dem Intendanten in den neuen Vertrag die Transformation ins Pflichtenheft geschrieben hätten – nun stelle sich Montavon hin, als habe er sie erfunden, kritisiert Kolditz. Dabei müsse es um einen Prozess mit breiter Bürgerbeteiligung gehen, über deren Möglichkeiten die Stadtverwaltung bis Jahresende ein Konzept erstellen muss.

Verwundert über den Angriff auf die SKV und ihre Person zeigt sich auch Stefanie Müller-Durand. Es sei falsch, dass sie sich nur im Vorfeld der Verhandlungen zum Intendantenvertrag gemeldet habe und dann nie wieder, wie Montavon ihr vorwirft. Der könne es besser wissen, stimmt das Team der SKV ihr zu: In der kommenden Woche wäre ein – mittlerweile wegen Corona auf den 9. Dezember verschobener – Kulturstammtisch der Szene geplant gewesen, bei dem es genau um den Austausch und Inhalte möglicher Zusammenarbeit gegangen wäre. Das Ganze im Café Cactus, im Theater Erfurt. Organisiert für das Café Cactus. Das Montavon davon augenscheinlich nichts wusste, zeuge davon, dass er nicht der Teamplayer sei, als der er sich behaupte. „Das ist ärgerlich, auch für die Mühen seiner Mitarbeiterinnen und erscheint an dieser Stelle in der Tat selbstherrlich und nicht sehr auf einer Augenhöhe.”

Vor Montavons Vertragsverlängerung hatte die Interessenvertretung der freien Szene den nachdrücklichen Wunsch geäußert, das Theater Erfurt stärker als kulturellen und städtischen Ankerpunkt auszurichten und sich programmatisch heterogenen Zielgruppen zu öffnen: „Es wird Zeit, nach 18 Jahren, neue Wege einzuschlagen, um auch in Erfurt verstärkter den Zeitgeist der künstlerischen Vielfalt, Interdisziplinarität und Innovation auf Augenhöhe zu begegnen“, hieß es darin wörtlich.

Das Interesse an Kooperation sei ungebrochen, stellt die SKV klar: „Wir sind davon überzeugt, dass es gerade in diesen (auch für die Kultur) so schweren Zeiten wichtig ist, zusammenzuarbeiten und sich nicht noch selbst mit gegenseitigen Anschuldigungen zu hemmen. Kultur in ihrer gesamten Vielfalt ist von hoher gesellschaftlicher Relevanz und deshalb betonen wir auch immer wieder so vehement den Bedarf nach gegenseitiger Unterstützung und Anerkennung“, so das Team der SKV.

Zum Transformationsprozess gebe es einen eindeutigen Stadtratsbeschluss, der klar festlege, wie dieser Weg zu gestalten ist, sagt Wolfgang Beese (SPD), Vorsitzender des Kulturausschusses. Indem er eine breite Diskussion ermögliche und wenig im Vorfeld fixiere. Einen Affront zwischen Montavon und der freien Szene sieht er indes nicht, schließlich habe sich Montavon zur Zusammenarbeit mit Zughafen, Kulturquartier und Sommerkomödie bekannt, kooperiere schon mit dem Tanztheater und biete die Studiobox als Bühne für Künstler außerhalb seines Theaters. Die Szene sei zudem weit größer als die SKV, die nur eines ihrer Sprachrohre sei. Dass er damals für die Abwicklung der Sparte Schauspiel in Erfurt gestimmt habe, sei nach wie vor ein „schwarzer Fleck“ in seiner Stadtratszeit, so Beese. Er nennt es „charmant“ und „willkommen“, wenn dieser Zustand in seiner letzten Amtszeit als Stadtrat korrigiert und eine Heilung erfahren würde.