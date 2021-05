Selbsthilfe mit Schülerlotsen

Michael Keller lotst seine Gedanken zum Petersbergaufgang.

Im Suezkanal soll der Kapitän des quergestellten Schiffes, das die Weltwirtschaft bis heute nervt, die Anweisung der Lotsen missachtet haben. Was zeigt, dass diese Spezies ein probater Weg sein kann, auf die sichere Seite zu kommen. Hätte man nur mal auf die Jungs gehört, würde der Welthandel heute nicht feststecken.

Eingedenk dieser Lehre schweiften die Gedanken in Zeiten zurück, als im gescheiterten Sozialismusexperiment noch sogenannte Schülerlotsen für einen reibungslosen Ablauf beim Überqueren der Straße für die ABC-Schützen sorgten. Mit Kelle in der Hand und blauem Pionierschiffchen auf dem Kopf wurden die Knirpse als Respektsperson geachtet. Freilich stand immer irgendwo ein sogenannter Schupo in der Nähe, um optisch den nötigen Nachdruck zu verleihen.

Dieses Prinzip könnte man im Dämmerlicht der Erkenntnis wieder aufleben lassen. Am Petersberg. Die Buga-Gäste latschen nun mal quer über die Fahrbahn und pfeifen auf den FGÜ (Fußgängerüberweg), der 50 Meter weiter unten bereits vorhanden ist. Lotse hingestellt, Kelle hoch, Verkehr gestoppt – fertig. Wenn es das Verkehrsamt nicht hinkriegt, muss halt Selbsthilfe her.

Nur mit einem Schupo zur optischen Unterstützung wirds nix. Vor denen haben bestimmte Leute ohnehin kaum noch Respekt. Und die Polizei hat Personalmangel.