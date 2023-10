Im Wald verweilen ist wie ein Urlaubstag. Doch in vielen Regionen ist er in Gefahr.

Seltene Aufnahmen in Erfurter Museum nicht mehr lange zu sehen

Erfurt. Im Naturkundemuseum ist die Ausstellung zum Donaudelta zu sehen. Ein Vortrag von dem Naturfotografen Christoph Robiller ergänzt diese nun.

Das Naturkundemuseum ist das besucherstärkste Museum in Thüringens Landeshauptstadt. Dieser Trend zeichnet sich seit Jahren ab, letztens gab es einen neuen Rekord. „Wir hatten am eintrittsfreien Dienstag im September 1300 Besucher an einem Tag“, berichtet Museumsleiter Matthias Hartmann erfreut.

Nicht nur bei Familien erfreut sich das Museum großer Beliebtheit, sondern auch bei Kindergartengruppen und Schulklassen. Derzeit ist neben der Dauerausstellung die Sonderausstellung „Das Donaudelta – Amazonas Europas“ zu sehen. Sie stellt diesen einmaligen Naturraum mit Fotos und Filmaufnahmen des bekannten Naturfotografen Christoph Robiller vor und vermittelt einen Eindruck von der Einmaligkeit dieser wilden und eigenwilligen Landschaft.

Einen Vortrag hält dazu Christoph Robiller am Mittwoch, 25. Oktober um 19 Uhr. Zuvor, ab 17 Uhr, führt Kurator Christoph Unger vom Museum durch die Ausstellung. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Es ist sogar ein Buch begleitend erschienen, zudem wurde die Ausstellung von den Erfurtern als Wanderausstellung konzipiert, sie wird anschließend in Coburg und Regensburg gezeigt. „Unser Ziel ist auch, sie nach Rumänien zu bringen. Bei Tulcea ist die Mündung der Donau. Wir hoffen auf Unterstützung durch den Freistaat“, sagt Matthias Hartmann.