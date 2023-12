Seltene Sprache: Erfurter Kammerchor singt in Xhosa

Erfurt. In den kommenden Tagen sind Konzerte sind in der Michaeliskirche und in der Pfarrkirche St. Josef in Erfurt geplant. Es dürfte außergewöhnlich werden.

Der Kammerchor „Collegium Cantat“ Erfurt möchte auch in diesem Jahr mit zwei vorweihnachtlichen Konzerten ein großes Publikum erfreuen. Die Konzerte stehen unter dem Motto „Siehe, ich verkündige große Freude!“.

Ines Weichard, die Leiterin und Dirigentin des Chores, hat mit den Sängerinnen und Sängern ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet, das neben klassischen deutschen Weihnachtsliedern eine bunte Mischung traditioneller Musik aus verschiedenen Ländern beinhaltet. So werden zum Beispiel auch Lieder in englischer, portugiesischer oder der Sprache der Xhosa (Südafrika) präsentiert. Die Pianistin Johanna Weichard wird das Vokalensemble auf dem Klavier begleiten.

Termine in der Michaelis und in der Pfarrkirche St. Josef

Für die im Chor Singenden sind die Weihnachtskonzerte die Höhepunkte des Chorjahres. Die Vorfreude war bereits in den Proben zu spüren. Das erste Konzert findet am Mittwoch, dem 6. Dezember, um 19 Uhr in der Michaeliskirche statt. Karten zum Preis von 10 Euro sind an der Abendkasse erhältlich, für Kinder bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.

Für das zweite Konzert am 13. Dezember um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in der Bogenstraße wird um eine Spende für die Kirchengemeinde gebeten. red