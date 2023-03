Senior verursacht in Erfurt Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Schaden

In der Eisenacher Straße in Erfurt kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und erheblichem Schaden. (Symbolbild)

Erfurt. Am Sonntag kam es in Erfurt zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 5-stelliger Sachenschaden entstand. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntagvormittag in der Eisenacher Straße in Erfurt zu einem Auffahrunfall. Ein 58-Jähriger hielt an einer roten Ampel an der Autobahnauffahrt in Richtung A71. Aus noch ungeklärter Ursache, fuhr ein 84-jähriger Fahrer auf das stehende Auto auf.

Der Senior gab gegenüber der Polizei an, dass technische Probleme am Pkw zum Unfall führten. Aus diesem Grund wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Der 58-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf circa 20.000 Euro.

