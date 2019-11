Altstadt Altstadt Jeden 1. Donnerstag im Monat (außer an Feiertagen) lädt die Außenstelle Erfurt der Stasi-Unterlagen-Behörde Senioren zur Führung durch das Archiv ein. In etwa 90 Minuten vermittelt die ...

Seniorenführung im Stasi-Archiv

Jeden 1. Donnerstag im Monat (außer an Feiertagen) lädt die Außenstelle Erfurt der Stasi-Unterlagen-Behörde Senioren zur Führung durch das Archiv ein. In etwa 90 Minuten vermittelt die Außenstelle einen lebendigen Eindruck von den Überwachungs- und Unterdrückungsmethoden der DDR-Geheimpolizei in der Region. Erläutert wird auch der Umgang mit den Stasi-Unterlagen heute.

Die Seniorenführung findet ausschließlich im Erdgeschoss statt und ist barrierefrei. Auf Wunsch werden Sitzgelegenheiten bereitgestellt.

Das Erfurter Archiv bewahrt rund 4,5 Regal-Kilometer Akten, etwa 1,7 Millionen Karteikarten sowie zahlreiche Fotos, Filme, Dias und ungefähr 250 Säcke mit von der Stasi zerrissenem Material auf.

7. November, 10 Uhr, Peters-berg, Haus 19, Eintritt frei