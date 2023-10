Seniorin vor Diebstahl bewahrt: Passanten zeigen in Erfurt Zivilcourage

Erfurt. Ein 22-Jähriger versucht in Erfurt einer 73-Jährigen das Portemonnaie zu stehlen. Passanten beobachten den Vorfall und greifen ein.

Ein beherztes Eingreifen von Passanten vereitelte am Donnerstagabend einen Diebstahl in der Erfurter Innenstadt. Wie die Polizei am Freitag informierte, hatte 22-Jährige einer Seniorin zunächst das Portemonnaie aus ihrer Handtasche gestohlen. Die 73-Jährige bemerkte jedoch den Diebstahl und griff nach ihrer Geldbörse.

Umstehende Passanten beobachteten das Geschehen und griffen ein. Sie halfen der Dame ihr Portemonnaie zurück zu bekommen und hinderten den Dieb daran zu flüchten. Die hinzugerufene Polizei nahm den 22-Jährigen vorläufig fest. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

