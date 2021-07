Sex und Crime im Hof des Erfurter Angermuseums

„Nibelungen - Sex and Crime" im Hof des Angermuseums. Es spielen Klaus Tkacz und Stefan Wey in der Regie von Harald Richter.

Erfurt. Sex und Crime, Schätze und Verwicklungen gehören zu den Nibelungen, die wieder im Hof des Angermuseums zu erleben sind.

Der Schatz der Nibelungen ist bis heute verschollen, elf Wagenladungen voll Gold und Geschmeide. Zwei passionierte Schatzsucher stürzen sich noch einmal in die Geschichte, sie erwecken Siegfried und Hagen zum Leben und die Verwicklungen um Liebe und Betrug nehmen ihren eigenen Lauf. Das alles mit dem Dreamteam Klaus Tkacz und Stefan Wey ist unter dem Titel „Die Nibelungen - Sex and Crime“ in einer fulminanten Inszenierung mit gigantischen Verwandlungen und spannend-witzigen Szenen zu erleben. Dabei beweisen die beiden Herren körperliche Fitness und Wendigkeit, schwingen sich hinauf und hinab, dass es ein Staunen hat. Regie bei diesem abenteuerlichen Stück samt sportlicher Höchstleistungen hat Harald Richter geführt.

Das amüsante Spiel dauert 90 Minuten plus Pause, Termine sind Mittwoch, Freitag und Samstag bis zum 28. August, jeweils 20.30 Uhr, ab August 20 Uhr, im Innenhof des Angermuseums.