Sichere Schulwege dank Schülerlotsen: Wettbewerb in Erfurt

Erfurt. Schulwege müssen besonders sicher sein. Dazu tragen auch Schülerlotsen bei. Diese treffen sich nun zum Wettbewerb in Erfurt.

Die Sicherheit auf den Straßen hat für alle Verkehrsteilnehmer oberste Priorität. Doch es gibt zahlreiche unter ihnen, die mit den Regeln noch völlig überfordert sind: Schulkinder, vor allem in den ersten und zweiten Klassen. Ihnen stehen Schülerlotsen zur Seite. Diese sind ehrenamtlich – und müssen ihre Aufgaben auch erst lernen. In einem Wettbewerb in Erfurt werden am 15. Juni nun die besten Thüringer Schülerlotsen ermittelt.

Der Tag beginnt mit der theoretischen Prüfung im Technischen Hilfswerk (THW). Hier haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen unter Beweis zu stellen. Um 10 Uhr findet die praktische Lotsenprüfung in der Blumenstraße an der Europaschule statt. Die Teilnehmer werden hier ihre praktischen Fähigkeiten als Schülerlotsen demonstrieren.

Im Anschluss werden eine Geschwindigkeits- und Entfernungsschätzung und ein Bremstest Im Geströdig durchgeführt. Ab 12.30 Uhr besteht die Möglichkeit, die Berufsfeuerwehr zu besichtigen und Einblicke in ihren Arbeitsalltag zu erhalten. Auch eine Besichtigung des Landtags ist organisiert, dort findet am Nachmittag auch die Siegerehrung statt.