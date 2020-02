Das Turmkreuz der Erfurter Lutherkirche in der Magdeburger Allee wurde durch das Sturmtief Sabine an der Befestigung beschädigt. Die Firma Fabian Betrieb für Dachsanierung demontierte das Kreuz vom 50 Meter hohen Turm.

Erfurt. Sturmtief „Sabine“ hatte das Kreuz der Lutherkirche gefährlich ins Schwanken gebracht. Mit dem Kran ging es am Donnerstagmorgen hoch hinaus zur Kirchturmspitze.

Sicherheitsrisiko: Beschädigtes Kreuz der Erfurter Lutherkirche abgenommen

Das Turmkreuz der Lutherkirche in der Magdeburger Allee wurde am Donnerstagmorgen abgenommen. Die starken Sturmböen in der vergangenen Woche hatten das Kreuz zum Wanken gebracht.

Unter Einsatz eines Krans musste die Konstruktion mit der Flex abgetrennt werden. Aufgrund von Rostschäden und der damit verbundenen Feuchtigkeit konnte das Kreuz nicht direkt repariert und wieder aufgebracht werden.

Wie der Vorsitzende des Gemeinderates Frank Rupprecht, der Architekt sowie Hartmut Fabian von der Dachsanierungsfirma berichten, müsse zuerst eine genaue Bestandsaufnahme erfolgen. Anschließend werden die Reparaturarbeiten durchgeführt, um danach das Kreuz wieder auf den Turm zu bringen.

Da die Gefahr durch Herabstürzen nun nicht mehr besteht, werde die Absperrung rund um die Lutherkirche aufgehoben, so Rupprecht. Das geplante Konzert an diesem Samstag kann nun planmäßig stattfinden.

Kreuz der Erfurter Lutherkirche droht herabzustürzen

Turmkreuz der Erfurter Lutherkirche nach Sturm abmontiert Turmkreuz der Erfurter Lutherkirche nach Sturm abmontiert Das Turmkreuz der Lutherkirche in der Magdeburger Allee wurde am Donnerstagmorgen abgenommen. Die starken Sturmböen in der vergangenen Woche hatten das Kreuz zum Wanken gebracht. Foto: Marco Schmidt

Turmkreuz der Erfurter Lutherkirche nach Sturm abmontiert Nun erfolgt eine genaue Bestandsaufnahme. Anschließend werden die Reparaturarbeiten durchgeführt, um danach das Kreuz wieder auf den Turm zu bringen. Foto: Marco Schmidt

Turmkreuz der Erfurter Lutherkirche nach Sturm abmontiert Da die Gefahr durch Herabstürzen nun nicht mehr besteht, werde die Absperrung rund um die Lutherkirche aufgehoben. Foto: Marco Schmidt

