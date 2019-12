Eine Siebenjährige wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie saß in einem Auto, welches von einem 54-Jährigen gesteuert wurde. Dieser hatte im Vorfeld Alkohol und Drogen konsumiert.

Siebenjährige bei Unfall verletzt: Pkw-Fahrer mit Alkohol und Drogen im Blut unterwegs

Nach Angaben der Polizei saß das siebenjährige Mädchen in dem Auto eines 54-Jährigen. Dieser war damit am Mittwochnachmittag in Erfurt auf dem Juri-Gagarin-Ring unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der 54-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen einen geparkten Pkw.

Bei dem Unfall wurde ein siebenjähriges Mädchen verletzt, welches mit im Auto des 54-Jährigen saß. Sie musste anschließend in eine Klinik gebracht werden. Bei der anschließenden Polizeikontrolle schlugen Alkohol- und Drogentest an. Der 54-jährige Autofahrer musste sich der Blutentnahme unterziehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.