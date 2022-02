Siebenjähriges Mädchen bei Unfall in Erfurt verletzt

Erfurt. Ein Mädchen ist von einem Fahrradfahrer in Erfurt angefahren worden. Es wurde verletzt.

Bei einem Unfall ist am Dienstag gegen 7.30 Uhr ein Mädchen in der Schillerstraße in Erfurt verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, fuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Unterführung zur Wielandstraße fuhr er auf ein siebenjähriges Mädchen auf, das dort mit ihrem Fahrrad stand.

Das Kind wurde dabei am Auge leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 48-jährigen Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.