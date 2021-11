Sarah Buechi & Contradiction of Happiness aus der Schweiz gastieren am Samstagabend in der Erfurter Thomaskirche.

Sinfonischer Jazz in Erfurt in der Thomaskirche

Erfurt. Das Septett Contradiction of Happiness aus der Schweiz tritt wie ein vielstimmiges Orchester auf – am Samstag in der Erfurter Thomaskirche.

In der Thomaskirche haben am Samstag, 13. November, 20 Uhr, Sarah Buechi & Contradiction of Happiness ihren großen Auftritt. Mit sinfonischem Jazz vom Feinsten stellen die Musiker aus der Schweiz ihr neues Album „the paintress“ vor. Die Sängerin bereist mit ihren eigenen Projekten und mit ihrem Septett seit mehr als zehn Jahren die Welt.

Die emotionale, farbenreiche, sinfonische Welt der Klassik ist verbunden mit der rhythmischen, interaktiven und spontanen Welt des Jazz. Das Septett mit Piano, Bass und Schlagzeug sowie drei Streicherinnen ist in sich bereits so etwas wie ein vielstimmiges und befreites Orchester.