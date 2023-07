Skatepunk aus den USA erklingt im Erfurter Café Tikolor

Erfurt. Vom Skateboard auf die Erfurter Bühne: „Urethane“ haben den Punk im Gepäck und geben im Café Tikolor eine Kostprobe davon.

Musikalisch speziell wird es am Dienstag, 1. August, von 19 bis 21 Uhr im Café Tikolor: Skateboard-Legende Steve Caballero, Tim, Chad und Dylan hat es im August 2022 in Erfurt so gut gefallen und so kommen sie mit der Skatepunk-Band „Urethane“ dieses Jahr gleich noch einmal vorbei.

Versprochen werden beim Konzert im Café Tikolor laut Veranstalter „cheesy Melodien, poppiger Skatepunk und die sympathischste Kapelle aus den Halfpipes Kaliforniens“. Ebenfalls mit von der Partie sind „Versus the World“, die Post-Hardcore mit Pop-Punk verbindet. Dritte im Bunde bei diesem Konzertabend im Café am Wenigemarkt sind die Kanadier „We Outspoken“ aus Toronto.