„So weit“: Ausstellung in Erfurter Kunsthalle bis 23. Mai verlängert

Hans-Christian Schinks Ausstellung in der Kunsthalle "So weit", als Schau seiner Arbeiten seit 1990 konzipiert, wird bis März verlängert. Wobei offen bleiben muss, ob die Pandemie eine Öffnung der Ausstellung bis dahin erlauben wird.

Erfurt. Es ist eigentlich alles bereit: Es bräuchte nur jemand die Türen der Kunsthalle aufschließen und einlassen in die Ausstellung „So weit“ von Hans-Christian Schink. Dessen Fotos, vom Künstler selbst kuratiert, warten bereits seit November auf Besucher, doch die Pandemie und die Schließung der Museen verhindert dies bislang. Ursprünglich war die Ausstellung nur bis Ende Januar geplant, nun gibt es Hoffnung, dass die großformatigen Fotografien doch noch zu sehen sein werden: Die Ausstellung wurde bis zum 23. Mai 2021 verlängert. „Wann ihr sie tatsächlich besuchen könnt, ist dadurch noch nicht klarer. Aber immerhin besteht die Chance, dass die Fotografien überhaupt nochmal andere Betrachter finden“, schreibt der Erfurter Kunstverein dazu. „Wir geben die Hoffnung nicht auf!“

Mit kleinen Videobeiträgen und Einsichten in die Ausstellung versorgt der Kunstverein derweil das kunstinteressierte Publikum rein virtuell mit Eindrücken von den Aufnahmen Schinks, die seit 1990 entstanden sind. 50 Länder hat Schink bereist, er fotografierte die nächtlichen Lichter in Los Angeles, war mit Großformatkamera allein fünf Mal in Burma unterwegs, suchte in Indien digital nach Straßenszenen.

Dabei war die Pandemie nicht einmal die einzige Hürde, die die Schink-Ausstellung „So weit“ zu nehmen hatte und hat. Schon im Juni strich die Stadtverwaltung die Gelder für die Ausstellung, so dass der Kunstverein und Sponsoren wie der Galerist Jörk Rothamel einspringen mussten. Zur Ausstellung gibt es keinen Katalog, dafür ein kostenloses Textheft, das dem Betrachter den zurückhaltenden Künstler und seine ironisch-hintergründige Perspektive näher bringt. Nicht ganz einfach zu bespielen, nennt Schink die Kunsthalle, die er nun ganz für sich vereinnahmen konnte.

Die Gefahr bleibt, dass die Ausstellung ungesehen wieder abgebaut werden muss. Von einer „Übung in Fatalismus“ spricht der Künstler selbst. Er, 1961 geboren in Erfurt, gilt als einer der wichtigsten Vertreter zeitgenössischer Fotografie aus Deutschland. Seine Serien wie „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“, „LA“ oder „1h“ wurden international gezeigt und ausgezeichnet, meist erkunden sie das, was der Mensch mit der Natur anstellt, und werfen einen Blick auf Details unserer Zivilisation.