Sommerkonzert in Gottstedter Kirche St. Georg

Mit seiner Bratsche gastiert Joachim Kelber am Sonntag in der Gottstedter Kirche.

Gottstedt. „An den Gesang eines Engels“ ist das „Sommerkonzert in Erfurter Dorfkirchen“ am 25. Juli in Gottstedt überschrieben.

Die Reihe „Sommerkonzerte in Erfurter Dorfkirchen 2021“ führt am Sonntag, 25. Juli, in den Ortsteil am westlichen Rand der Stadt nach Gottstedt. Ab 17 Uhr spielt Joachim Kelber an der Bratsche unter dem Motto „An den Gesang eines Engels“ in der St. Georg-Kirche. Zu hören sind Stücke von Bach und Zimmermann. Das letzte Konzert der Reihe, die der Kammermusikverein Erfurt mit örtlichen Kirchgemeinden und Vereinen veranstaltet, findet nächsten Sonntag, 5. August, in Tiefthal statt.