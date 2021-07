Sommerkonzert in Vieselbach

Sauer-Walcker-Orgel in der Vieselbacher Heilig-Kreuz-Kirche erklingt am Sonntag ab 17 Uhr.

Vieselbach. In der Reihe der Sommerkonzerte in Erfurter Dorfkirchen gibt es am Sonntagabend Musik in der Vieselbacher Heilig-Kreuz-Kirche.

„Summertime“ heißt das Konzert, das am Sonntag, 18. Juli, 17 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche in Vieselbach erklingt. Claudia Schwarze, Cello, und Andrea Malzahn, Orgel, spielen Werke von Bloch, Bruch, Mendelssohn-Bartholdy, Chaplin und Gershwin. Es ist ein Abend der Reihe „Sommerkonzerte in Erfurter Dorfkirchen“, die vom Kammermusikverein mit örtlichen Kirchgemeinden, Vereinen und der Sparkassenstiftung organisiert werden.