Büßleben. In der Kirchen St. Petri in Erfurt-Büßleben findet das Eröffnungskonzert statt.

Es ist wieder so weit, die „Sommerkonzerte in Erfurter Dorfkirchen“, seit 2014 vom Kammermusikverein Erfurt in Kooperation mit den Kirchengemeinden organisiert, starten dieses Jahr in der Kirche St. Petri Büßleben. Das Eröffnungskonzert dieser Reihe bietet am Sonntag, den 30. April ab 17 Uhr Kammermusik. Der Eintritt ist frei.