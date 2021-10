Sonderschau in Molsdorf endet am 17. Oktober

Molsdorf. „Mit Spaten, Charme und Strohhut“ in Molsdorf ist noch bis 17. Oktober zu sehen. Also auf ins Schloss.

Nur noch bis einschließlich 17. Oktober ist die Sonderausstellung „Mit Spaten, Charme und Strohhut – Aus dem reichen Arbeitsleben eines barocken Gartenputtos“ im Schlossmuseum Molsdorf zu sehen.

Besucher erfahrend darin am Beispiel des historischen Molsdorfer Schlossgartens hautnah, was einen Barockgarten ausmacht. So berichtet ein Gartenputto aus seinem anstrengenden Arbeitsleben und führt Interessierte über die Sonderausstellung im Turmzimmer hinaus in das sogenannte Gartenkabinett. Auch die Prunkräume im Schloss sind in die Molsdorfer „Gartenschau“ einbezogen, wie gewohnt im Rahmen von Führungen jeweils zur vollen Stunde. Ein Bummel durch den Schlossgarten darf ebenfalls nicht fehlen.

Eigens für die Sonderausstellung kreiert und konzipiert vermittelt ein kostenloses Magazin zum Mitnehmen weiterführende Informationen und Wissenswertes rund um den Molsdorfer Schlossgarten.

Ab dem 30. Oktober werden in den Ausstellungsräumen anschließend Kaltnadelradierungen der Künstlerin Claudia Berg gezeigt. Vor allem Kunstwerke, die vor Ort entstanden sind, werden in der Schau „Im Molsdorfer Schlossgarten und anderswo – Kaltnadelradierungen von Claudia Berg“ im Mittelpunkt stehen.

Interessierte können die Schau von Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr besuchen.