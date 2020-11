Mit der Fertigstellung des Rohbaus des ersten von vier Mehrfamilienhäusern ist die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) auf dem Weg, ein Wohnbauprojekt auf dem Ringelberg umzusetzen. Von insgesamt 78 entstehendes Wohnungen werden 25 als preisgebundener Wohnraum für sozial schwache Einwohner Erfurts angeboten.

Anfangsmiete von 5,90 Euro pro Quadratmeter

Grundlage dafür ist, wie der bei der LEG für die Immobilien-Projekte zuständige Alexander Bischler erklärt, eine Förderung über das des Innenstadt-Stabilisierungsprogramms (ISSP). Und über dieses sei auch ganz genau festgelegt, zu welchen Konditionen die Wohnungen angeboten werden müssen. So sind das laut Bischler am Ringelberg eine Anfangsmiete von 5,90 Euro. Im Vergleich dazu liege der Wert auf dem freien Markt bei um die 10 Euro pro Quadratmeter. Auch wenn nach einigen Jahren eine Mieterhöhung möglich sei, blieben die Wohnungen doch für 20 Jahre an einen sozialen Preis gebunden. Und so müssten Bewerber für die neuen Wohnungen auch einen Wohnberechtigungsschein, der bei der Stadt beantragt werden könne, vorlegen. „Erfurt ist und bleibt als Ort zum Leben und Arbeiten eine gefragte Adresse“, sagt Sabine Wosche, Geschäftsführerin der LEG. „Insbesondere die Nachfrage nach bezahlbarem städtischen Wohnraum ist groß und lässt sich nur durch Neubau bedienen.“

Erster Rohbau steht. Baubeginn für weitere drei Häuser

Schnell mit weiteren Wohnungen im sozialen Wohnungsbau nachzulegen, dazu fehlten allerdings derzeit die Voraussetzungen. So ist der für das Programm zur Verfügung stehende Geld bereits alle. Und es fehle der LEG in Erfurt auch an Grundstücken für weitere Projekte, so Bischler.

Nachdem der erste Rohbau steht, beginnen am 16. November die Bauarbeiten für die weiteren drei Gebäude. Insgesamt 78 Wohnungen entstehen durch das Investitionsprojekt in der Walter-Gropius-Straße/Otto-Bartning-Straße. Sie werden eine Größe von 44 bis 89 Quadratmeter haben, Barrierefreiheit gewährleisten und teilweise rollstuhlgerecht angelegt sein, so die LEG. Insgesamt investiert die LEG im Rahmen des Bauprojekts rund 18,5 Millionen Euro. Für die 25 geförderten Wohneinheiten wurden ein ISSP-Baudarlehen in Höhe von über 3,6 Millionen Euro und Zuschüsse von gut 1,75 Millionen Euro bewilligt. Im Rohbau, der jetzt fertigstellt wurde, können im Winter die Ausbaugewerke arbeiten. Die Fertigstellung dieses Gebäudes ist für Sommer 2021 geplant.