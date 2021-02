Spagat im Wohnzimmer in Erfurt

Normalerweise steht Anna Magdalena Böttcher an vier Nachmittagen pro Woche in der Turnhalle. Doch normal ist seit dem Ausbruch des Coronavirus vieles nicht mehr. Statt Gemeinschaftstraining dehnt, springt und tanzt nun jeder Tänzer einzeln durch seine Wohnung. In vielen Vereinen treten Mitglieder aus, die Motivation lässt nach. „Mein Ziel“, sagt Anna, die dem Anger Karneval Club (AKC) angehört, „ist die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft“. Wann eine solche überhaupt wieder stattfinden wird, ist ungewiss. Teilnehmen darf der, der sich bei einem Qualifikationsturnier oder einer Landesmeisterschaft qualifiziert hat und dann im Halbfinale (Norddeutsche Meisterschaft) unter den ersten Fünf ist.

„Man ärgert keinen Stier“, so hieß der sehenswerte Schautanz der Jugend in der vergangenen Session. Foto: Nicole Böttcher