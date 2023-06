Spanische Organistin gastiert in der Erfurter Predigerkirche

Erfurt. Es sind Klavierwerke von Liszt, Franck und Fauré, die in der Erfurter Predigerkirche erklingen. Es spielt die spanische Organistin Loreto Aramendi.

In der diesjährigen 46. InternationalenOrgelreihe ist am Mittwoch, 14. Juni, um 20 Uhr die spanische Organistin Loreto Aramendi zu Gast an der Schukeorgel der Predigerkirche. Sie ist Absolventin der Konservatorien von Barcelona und Paris und derzeit Hauptorganistin der Basilika Santa Maria del Coro in San Sebastian. Seit dem Jahr 2014 hat sie an mehreren Orgelrestaurierungen in Frankreich und Spanien mitgewirkt. In der Predigerkirche spielt Loreto Aramendi ein Programm mit Orgeltranskriptionen von Klavierwerken von Franz Liszt, César Franck und Gabriel Fauré und anderen.

Eintrittskarten für das etwa einstündige Konzert in der Predigerkirche sind ab 19.15 Uhr an der Abendkasse zu erhalten.