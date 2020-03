Nicht nur dünnes Bruchholz liegt für die Holzindustrie bereit, mitunter auch betagtere Exemplare – wie diese 80-jährige Fichte, in der sich in den letzten 30 Jahren die Holzfäule hoch gefressen hat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spanplatten aus dem Willrodaer Forst

Im Willrodaer Forst, im Revier Egstedt, wurde aufgeräumt - zumindest die gröbsten Schäden konnten beseitigt werden. Sturm-, Trocken- und Käferschäden haben im Winter zu einer außergewöhnlich großen Menge an Schadholz gesorgt, das jetzt links und rechts des Wirtschaftsweges an der Suhle Quelle auf eine Weiterverwertung wartet. Wie Chris Freise, der Leiter des Forstamtes Erfurt-Willrode erklärt, handelt es sich hauptsächlich um Fichtenholz, um sogenannte Sägeholzabschnitte und Industrieholz. Selbst für den Laien ist es schon an den Querschnitten erkennbar, dass für dieses Holz keine Gebote abgegeben worden. Offensichtlich lässt sich nur ein Bruchteil davon in seiner ursprünglichen Form als Sägeholz verwenden - ein Großteil wird wohl als Spanplatte irgendwann zu einem Möbelstück gehören – oder n der Papierproduktion enden. Aber as kann dauern. Weil auf dem Holzmarkt derzeit an Überangebot an Schadholz besteht, fließen die Holzpolter auch nur zögerlich ab. Freise: „Als Forstamt verkaufen wir dieses Holz aus ökologischen Gründen sehr gerne als Brennholz. Das hilft bei der Sanierung der Trockenschäden, räumt die Waldwege und schont auch noch das Klima, wenn statt Öl oder Gas lieber trockenes Fichtenholz aus der Schadholzaufarbeitung CO2-neutral die Wohnung wärmt.“

Für die Fichte, die im Willroder Forst schon auf barocken Forstkarten inventarisiert ist, werden die Standorte im Klimawandel zunehmend zu Risikogebieten, resümiert der Forstamtsleiter. Ähnlich sähe es auch auf der Fahner Höhe, im Werningslebener Wald, im Osthäuser Wald, Riechheimer Berg um den Stausee Hohenfelden, am Steinhäuschen und noch weiter südlich bis Stadtilm aus. Durch die warme Winterwitterung haben sich durch den Winter hindurch Schädlinge wie der Borkenkäfer weiterentwickeln können und leider keine richtige Winterpause eingelegt. Man sei daher in diesen Regionen immer noch mit der Schadholzsanierung beschäftigt. Trotz der Niederschläge im Februar zeichnet sich bei den Bodenwassergehalten noch keine Entspannung im Wald ab. Freise: „Wir erwarten daher wieder ein heißes Jahr, das uns nahezu durchgängig mit Schadholzsanierung beschäftigen wird“. Mehrere derartige Holzpolter liegen derzeit links und rechts der Wirtschaftswege verteilt – und warten auf einen Abnehmer. Foto: Hartmut Schwarz Die Fichte leidet aber nicht nur unter der Sommerhitze und vom Borkenkäfer. Auch der wurzelbürtige Holzfäulepilz macht ihr zu schaffen und sorgt für eine so genannten Kernfäule. Der häufigste Pilzerreger dieser Kernfäule bei Fichten ist der Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum), der in vielen Böden lebt und die Wurzelrindenschichten der Fichte auf kalkreichen Böden überwinden kann. Enthält der Boden wenig Kalk, fühlen sich auch andere Bodenpilze in ihm wohl, die den Wurzelschwamm dann verdrängen. Der Wurzelschwamm wächst vor allem im Zentrum des Fichtenstammes in Richtung der Baumspitze. Das Kernholz der Fichte besteht ausschließlich aus toten Holzzellen und kann dem Pilz keinen Widerstand mehr leisten. Im noch lebenden Splintbereich reagieren die Zellen mit verschiedenen Abwehrmanövern und können den Pilz noch etwas eindämmen. Die vom Wurzelschwamm verursachte Kernfäule kann daher in verhältnismäßig kurzer Zeit große Höhen erreichen und entwertet große Teile des Stammes. Rotfaules Holz ist im Vergleich zu gesundem Sägeholz nur noch einen Bruchteil wert. Die Rotfäule stellt für die Fichten auch ein mechanisches Risiko dar, da die Stämme bei Windeinwirkung leichter brechen können. Der Pilz zersetzt zuerst das Lignin des Stammes. Dieser Stoff sorgt ähnlich wie Beton für die Steifigkeit und Festigkeit im Zellverband des Holzes. Übrig bleiben dann lange Cellulose-Ketten, die sich rot verfärben und dann auch aufgelöst werden. In diesem Winter wurden Forstarbeitern für die Sanierung denkbar schlechte Bedingungen geboten. Der fehlende Frost habe es schwer gemacht das Holz so aus dem Wald zu holen, wie es eigentlich sein sollte - ohne Beschädigung der Wege. Dazu gab es noch reichlich Niederschlag, der es noch schwerer machte. Dort wo jetzt noch Waldwege beeinträchtigt sein sollten, werden die Waldbesucher noch um etwas Geduld gebeten. Sobald die Arbeiten beendet und das Holz abgefahren ist, werden alle beanspruchten Bereiche wieder bei passender Witterung Stück für Stück instand gesetzt, wird vom Forstamt versprochen.