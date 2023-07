Spatenstich für Straßenbau in Erfurt-Hochheim

Am Spatenstich in Hochheim nahmen teil (von links): Uwe Schmidt (Bauleiter), Thomas Stalzer (Schulleiter der Gemeinschaftsschule Steigerblick), Thomas Hartmann (Ortsteilbürgermeister Hochheim), Andreas Bausewein (Oberbürgermeister), Uwe Katzung (Ingenieurbüro Katzung GmbH) und Jörg Hölterhoff (Tiefbau- und Verkehrsamt).

Hochheim. Die Wartburgstraße in Erfurt ist voll gesperrt. Was in den nächsten Jahren rund um die Schule geplant ist.

Die Wartburgstraße in Erfurt Hochheim wird seit Dienstag zwischen Wachsenburgweg und Wartburgstraße 65 grundhaft unter Vollsperrung ausgebaut. Der Busverkehr wird aufrechterhalten und wendet während der Bauarbeiten in der Wartburgstraße aus Richtung Eisenacher Straße kommend auf der Freifläche unterhalb der Schule.

Geplant ist nach Informationen aus dem Rathaus, die Bushaltestelle Wartburgstraße an die künftig erhöhte Schülerzahl der Schule „Steigerblick“ anzupassen und barrierefrei auszubauen. Damit einher gehen die Sanierung des Regenwasserkanals, Reparaturarbeiten am Schmutzwasserkanal und der Einbau eines Regenrückhaltekanals.

Parallel werden Versorgungsleitungen umverlegt, die Straßenbeleuchtung erneuert und die Parkflächen entlang des Sportplatzes ertüchtigt. Geplant ist, Ende des Jahres die Bauarbeiten abzuschließen.

Voraussichtlich im Frühjahr 2024 gehen die Arbeiten in der Straße Am Angerberg weiter. Dort ist vorgesehen, an der Schule einen durchgängigen Gehweg mit neuer Beleuchtung zu errichten. Dabei erfolgen auch der Neubau eines Regenwasser- sowie eines Regenrückhaltekanals, die Sanierung des Straßengrabens und der grundhafte Straßenbau am Schulgelände.