Erfurt. Eine Kita, Wohnungen und Senioren-WGs – die WBG „Einheit“ plant in Daberstedt Projekte für alle Generationen.

Spatenstich soll im Frühjahr erfolgen: Bauantrag für Kita in Erfurt eingereicht

Für eine an der Geraer Straße in Daberstedt geplante Kita soll im Frühjahr der Spatenstich erfolgen. Die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Einheit“ hat den Bauantrag eingereicht, bestätigen die Vorstände Christian Büttner und Christian Gottschalk. Die vor allem im Erfurter Südosten tätige WBG plant derzeit in Daberstedt Projekte für alle Generationen.