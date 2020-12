Spenderausfahrt ab Erfurt mit Motorrad

Erfurt. Biker übergeben 700 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland.

Gut 20 Jahre lang reicht die Tradition der Erfurter Bike-Ausfahrt am 1. Mai zurück. Seit fünf Jahren wird sie durch Pierre Blank organisiert. Gut 1000 Motorradbegeisterte kommen jedes Jahr, um vom Erfurter Domplatz aus den Freistaat einen Tag lang auf zwei Rädern zu erkunden. „Das ist dann immer ein wirklich besonderes Gefühl, wenn alle da sind und wir mit so vielen Motorrädern unterwegs sind“, sagt Pierre Blank, der hauptberuflich das Erfurter Fahrschulkombinat leitet und dem schon deswegen das Benzin sprichwörtlich im Blut liegt. Doch in diesem Jahr war alles anders. Das Thema der Corona-Pandemie beherrschte auch den Mai-Feiertag.

So wie allerorten Demonstrationen und Arbeiterfeste abgesagt wurden, waren auch die Biker von den Kontaktbeschränkungen hart getroffen. „Wir konnten dieses Jahr zwar nicht auf Tour, aber wir haben ja bereits im vergangenen Jahr Geld für einen guten Zweck gesammelt. Das wollten wir nun erst recht übergeben“, sagt Pierre Blank und freut sich, dass bei der Ausfahrt knapp 700 Euro an Spenden zusammenkamen. Geld, das jetzt an das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland gespendet wurde.

„Es ist uns wichtig, dass die Biker sehen, dass wir transparent und offen mit den Spenden umgehen“, erzählt er. Auch Michael Heber, Prokurist der gemeinnützigen Trägergesellschaft des Kinderhospizes, freut sich über die Zuwendung. „Dieses Jahr war und ist auch für uns ein schwieriges. Deshalb freuen wir uns um so mehr über die Spende“, so Michael Heber.

Von einer tödlichen Krankheit sind mehr als 50.000 Kinder- und Jugendliche in Deutschland betroffen. Bis zu 28 Tage im Jahr nimmt das stationäre Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz (Kreis Gotha) die betroffenen Familien auf. Gemeinsam können sie hier das ganzheitliche Pflege- und Betreuungskonzept nutzen. Dabei wird nicht nur das schwer kranke Kind liebevoll umsorgt und gepflegt.

Auch die Familien erfahren umfassende Hilfe und Entlastung. Die Aufenthalte stärken das gesamte Familiensystem, geben den betroffenen Eltern neue Kraft, die zumeist eine aufwendige 24-Stunden-Pflege meistern müssen. Die gesunden Geschwisterkinder werden in dieser Zeit gefördert und können viele Angebote vor Ort nutzen. Mehr als 40 angestellte Mitarbeiter und viele ehrenamtliche Helfer arbeiten für die Gäste und ihre Familien.

Um dieses wichtige Hilfsangebot aufrechterhalten zu können, ist das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland dauerhaft auf Spenden angewiesen. Mehr als 1,4 Millionen Euro werden an Spenden pro Jahr benötigt, um allein den Betrieb der sozialen Einrichtung sicherzustellen. Die derzeitige Finanzierung durch die Krankenkassen reicht nicht aus. Hunderte betroffene Familien aus dem gesamten Bundesgebiet konnten seit der Einweihung des Kinder- und Jugendhospizes im November 2011 vom stationären Hilfsangebot profitieren.

Ab Herbst können die neuen Gästezimmer, Therapieräume, Gemeinschafts- und Sozialräume sowie eine Kreativwerkstatt genutzt werden. Rund 85 Prozent der bisherigen Gesamtinvestitionskosten der Einrichtung wurden durch Spenden von Privatpersonen, Vereinen, Schulen und Unternehmen und nichtstaatlichen Zuwendungen durch Stiftungen aufgebracht.