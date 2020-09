Nöda. Von 29. September bis 2. Oktober Straßen in Nöda gesperrt.

Sperrung und Straßenarbeiten in Nöda

Am Ortsausgang Nöda in Richtung Stotternheim werden auf der L 2142 vom 29. September bis voraussichtlich 2. Oktober Straßenbauarbeiten stattfinden. Die Straße wird in diesem Zeitraum für sämtlichen Durchgangsverkehr gesperrt sein.

Der Verkehr von Stotternheim kommend wird über Mittelhausen nach Nöda/Riethnordhausen und in die Gegenrichtung umgeleitet. Die Umleitung ist natürlich ausgeschildert.