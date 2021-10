Spielplatz am Erfurter Drosselberg wurde saniert

Erfurt. Der „Muskel-Kater“ schaut zu, wenn sich kleine und große Kinder auf dem Spielplatz in der Curiestraße tummeln.

Die Sanierung des Spielplatzes in der Curiestraße ist abgeschlossen. Jetzt können kleine und große Kinder aus der Umgebung wieder schaukeln, Tischtennis spielen und ihre Fitness stärken.

Der auf der Wiese sitzende „Muskel-Kater“ beobachtet dabei das bunte Treiben.

Aufgrund von Lieferengpässen werden im Buddelbereich in der Nähe der Schaukel noch kleine Backtische und unter der schattenspendenden Ölweide eine Balancierstrecke mit Sitzmöglichkeiten ergänzt. Die Pflanzung von vier Bäumen und fast 200 Quadratmetern Strauchfläche wird ebenfalls noch im November erfolgen. Der Weg zwischen der Curiestraße und der Ernst-Hackel-Straße wurde saniert und ist barrierefrei. Der Zugang zur Astrid-Lindgren-Grundschule hat eine mit Aufmerksamkeitsstreifen und -feldern ausgestattete Treppe erhalten und ist wieder nutzbar. Die gesamte Beleuchtung in dem Freiflächenbereich zwischen Kindergarten und Schule wurde erneuert, so dass die Anlage auch in den Abendstunden sicher begangen werden kann, wie die Stadtverwaltung über das Gemeinschaftsprojekt des Garten- und Friedhofsamtes und des Tiefbau- und Verkehrsamtes mitteilt.