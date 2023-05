In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Spielplatz-Video aus Erfurt. Die Polizei ermittelt (Symbolbild).

Spielplatz-Video kursiert in sozialen Medien: Kripo Erfurt ermittelt zu mutmaßlichem Sex-Video

Erfurt In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, auf dem "scheinbar sexuelle Handlungen" auf einem Erfurter Spielplatz zu sehen sind. Die Kripo ermittelt.

Derzeit kursiert in diversen sozialen Medien und in Nachrichtendiensten ein Video, auf dem "scheinbar sexuelle Handlungen" zwischen zwei Personen auf einem Spielplatz in Erfurt zu sehen sind.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Video von der Kripo gesichert und derzeit geprüft. Laut den Angaben handele es sich bei den beteiligten Personen um zwei Kinder oder Jugendliche. Diese würden Bewegungen machen, die auf sexuelle Handlungen schließen lassen könnten.

Weiterleitungen des Videos unterlassen

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliches Weiterleiten dieses Videos strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. "Die Weiterleitung an Dritte ist daher zwingend zu unterlassen", so die Polizei. Sofern es sich bei dem viralen Video um eine strafrechtlich relevante Datei handle, könne hier bereits der Besitz strafbar sein.

Sofern jemand Kenntnis über den Ursprung des Videos oder den dort handelnden/beteiligten Personen hat, wird dieser gebeten, sich bei der Kripo Erfurt (Tel.: 0361/574324602) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

