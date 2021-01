Spielplatzübergabe in Erfurt im Schnee

Schnee knirscht, das Thermometer zeigt Minusgrade. Etwas ungewöhnliche Rahmenbedingungen für eine Spielplatzeinweihung. Aber es hat sich halt so ergeben. In der Gotthardtstraße wurde am Dienstag der generalüberholte Kinderspielplatz hinter der Krämerbrücke durch Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) wiedereröffnet.

Der Platz war zwei Dekaden nach seiner Errichtung in die Jahre gekommen und entsprach auch nicht mehr den Vorschriften. Im Frühjahr 2020 wurde er – nach öffentlicher Bürgerbeteiligung und Befragung beziehungsweise Diskussion mit Eltern – durch das Atelier Kellner aus Bad Tabarz neu geplant, zu Jahresbeginn umgebaut. Die neu entstandenen Geräte, kreisförmig angelegte Spiel- und Kletterelemente mit Schaukeln und Rutschen aus Holz und Stahl, sind an die Form eines Mühlrades angelehnt. Reminiszenz an die mühlenreiche Erfurter Altstadt. „Es war uns eine Freude“, sagt Planer Hans-Georg Kellner. Eigentlich wollte er zu dieser Zeit in Japan ein Großprojekt umsetzen. Corona ist es geschuldet, dass er sich nun dem Erfurter Kinderspielplatz zwecks Sanierung widmen konnte.

So wie künftig allen vor 20 Jahren von seiner Firma errichteten Spielplätze in der Stadt. 50.000 Euro hat die Stadtverwaltung in den besonders stark frequentierten Spielplatz hinter der Krämerbrücke investiert, 15.000 Euro hat die Elterninitiative „Barrierefrei in Erfurt leben, lachen anders sein“ für eine Kleinkinderrutsche, die auch für Rollstuhlfahrer erreichbar ist, beigesteuert.

Dass der Kinderspielplatz bei den Kleinsten ankommen wird, zeigt sich schon während der Eröffnung. Während noch die Absperrzäune von Mitarbeitern der Stadtwirtschaft abgebaut werden, nehmen bereits die ersten Knirpse ihr neues Eldorado in Besitz.