Spontane und kreative Erfurter gesucht

Erfurt. Gedanken in Geschichten verwandeln – eine Sache, von der viele träumen. Wie Stadtschreiberin Isabella Straub mit einem Workshop helfen möchte.

Aufgrund des großen Zuspruchs bei vorherigen Schreibworkshops während ihres Stadtschreiber-Aufenthalts bietet die österreichische Autorin Isabella Straub Interessierten erneut die Gelegenheit, sich im kreativen Schreiben auszuprobieren. Alle, die schon immer den Wunsch verspürten zu schreiben, aber vielleicht den richtigen Anfang nicht finden, oder einfach einmal erfahren möchten, wie man seine Gedanken festhalten und in Geschichten verwandeln kann, sind herzlich eingeladen. Isabella Straub gibt den Teilnehmenden verschiedene kleine Aufgaben und Anregungen, um spontanes Schreiben zu fördern und die Kreativität anzuregen.

Der Workshop findet am 28. Oktober 2023 von 15 bis 18 Uhr im Augustinerkloster Erfurt statt. Er ist kostenfrei und es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, lediglich Schreibutensilien sollten mitgebracht werden.

Eine Anmeldung per E-Mail an stadtschreiber@erfurt.de oder telefonisch unter 0361 655 1606 ist erforderlich.

Einen Tag zuvor, am 27. Oktober um 19:30 Uhr, findet in der Clemens-Kapelle im Erfurter Dome eine Lesung mit Isabella Straub statt. Um Anmeldung an thomas.sojer@uni-erfurt.de wird gebeten. Der Eintritt ist frei.