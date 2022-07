Sportskanonen aufgepasst, die Erfurter Feuerwehr sucht euch!

Erfurt. Der Feuerwehr Erfurt mangelt es an Bewerbern, nun gehen die Verantwortlichen in die Offensive.

Wie wichtig die Feuerwehr ist, wird in diesen Tagen erneut mehr als deutlich. Immer wieder rücken die Kameraden aus, um Feldbrände zu löschen. Dass immer alle notwendigen Autos besetzt sind, scheint selbstverständlich. Doch wie schwierig es manchmal ist, den Dienstplan zu erstellen, davon können die dafür Verantwortlichen ein Lied singen. Seit Jahren mangelt es an Personal. Es gibt offene Stellen, lange Bewerbungsverfahren, wenig Bewerber, keine Eignung . . .

Der Traum, Feuerwehrmann zu werden, ist zwar bei vielen Kindern da, doch größtenteils verliert sich das im Alter. Hier will die Feuerwehr nun ansetzen, Kinder und auch deren Eltern für sich zu begeistern. Ab Montag sind die Kameraden drei Wochen lang montags bis freitags 10 bis 14 Uhr im Anger 1. Dort sind täglich Aktionen geplant, mal mehr für jüngeres Publikum, mal etwas für die Älteren.

„Feuerwehr zum Anfassen“, nennt es Lars Angler. Sein Kollege Christian Stäblein ist maßgeblich an der Vorbereitung beteiligt, Unterstützung bekommt er natürlich vom Team. Schließlich werden täglich zwei bis vier Feuerwehrleute in dem Einkaufszentrum sein. Sie zeigen Erste Hilfe, erklären Rauchmelder und Feuerlöscher, sagen etwas zu Kindernotfällen und zur Brandschutzerziehung. Vor allem geht es aber darum, Kontakt zur Bevölkerung aufzubauen.

„Feuerwehr zum Anfassen“, dazu gehören auch Autos. Ein Drehleiterfahrzeug und ein Löschfahrzeug werden vor dem Anger 1 stehen, meist noch ein Rettungswagen. Logistisch ist das eine Meisterleistung der Planung, schließlich sind diese Fahrzeuge und das Personal außerhalb des normalen Dienstplanes angesiedelt. Und den in den Ferien zu erstellen, ist ohnehin noch schwieriger als sonst. „Wir drehen uns unglaublich, um das zu bewerkstelligen. Aber diese Aktion ist uns wichtig, es ist Werbung in eigener Sache“, betont Lars Angler. „Wir haben Bedarf an Personal, derzeit laufen Ausschreibungen. Ein persönliches Gespräch kann da viel bewirken.“ Schließlich sind auch Kollegen zugegen, die noch in der Ausbildung sind oder erst kürzlich damit fertig geworden sind. Wenn sie von ihren Erfahrungen berichten, überzeugt das vielleicht manchen, umzusatteln.

Vor 20 Jahren gab es mehr als 1500 Bewerber auf zwölf Stellen, nun sind es 100. Etwa die Hälfte bekommt beim Amtsarzt kein Okay, mancher scheitert beim Sporttest, einigen fehlt Allgemeinwissen, in Physik, Chemie, Mathe. „Körperliche Fitness ist unabdingbar. Schwimmen, tauchen und drei Kilometer am Stück rennen, das fällt vielen schwer“, berichtet Lars Angler.

Zu der Aktion gehört eine Ausstellung anlässlich des 112-jährigen Bestehens der Berufsfeuerwehr Erfurt. Exponate aus dem Feuerwehrmuseum in Kerspleben werden gezeigt, das sich mit der Geschichte der Feuerwehr Erfurt ab 1910 explizit befasst hat. Die Ausstellung erstreckt sich über mehrere Teilflächen im Erdgeschoss und in der ersten Etage. „Als wir eine Fläche suchten für die Ausstellung, bot sich der Anger 1 an. Dafür sind wir sehr dankbar. Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit“, sagt Lars Angler.