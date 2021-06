Sprayer-Duo in Erfurt ertappt - 70-Jähriger prallt auf Straßenbahn

Erfurt Weitere Polizeimeldungen aus Erfurt

70-Jähriger stößt mit Tram zusammen

In der Leipziger Straße kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Der 70-jährige Autofahrer stand an der roten Ampel, als er plötzlich nach links in Richtung einer Gärtnerei abbog. Der Mann achtete nicht auf die herannahende Straßenbahn, die in Richtung Ringelberg unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Audi so stark beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste. Auch die Straßenbahn wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Unfall wurde der 70-jährige Fahrer leicht verletzt, die Passagiere der Tram sowie der Fahrer blieben unverletzt. Der Straßenbahnverkehr war für eine halbe Stunde in dem Bereich eingeschränkt.

Sprayer-Duo am Kressepark

Im Bereich des Kresseparks wurden Montagnacht zwei Polizisten in ihrer Freizeit auf Graffitisprayer aufmerksam. Mit einer Leiter und mehreren Spraydosen waren sie dabei einen Schriftzug auf eine Schallschutzwand zu sprühen. Die Polizisten verständigten ihre Erfurter Kollegen, die mit mehreren Streifenwagen anrückten.

Die zwei Täter im Alter von 17 und 18 versteckten sich hinter einer Leitplanke, ihre vier Meter lange Leiter stand noch deutlich sichtbar an der Schallschutzmauer. Die Polizei entdeckte die Schmierfinken, stellte 12 Spraydosen sicher und erstattete gegen das Duo Anzeige.

