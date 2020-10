„Sprechen Sie darüber!“ - Kampagne gegen häusliche Gewalt in Erfurt vorgestellt

Für Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ist es oft schwer, das Schweigen zu brechen. Um ihnen diesen entscheidenden ersten Schritt zu erleichtern, haben die Stadtverwaltung und das Netzwerk gegen häusliche Gewalt Erfurt eine neue Kampagne ins Leben gerufen, die für das Tabuthema sensibilisiert. Unter dem Titel „Sprechen Sie darüber!“ sollen Wege aus der häuslichen Gewalt aufgezeigt und soll Mut gemacht werden, diese zu gehen.

Gestern Mittag stellten die Initiatoren den Aktionsplan im Erfurter Rathaus vor. Einen Monat lang, vom 30. Oktober bis zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November, wirbt die Kampagne intensiv für die professionellen Beratungsstellen in Erfurt. Die dazu verwendeten Postkarten und Plakate sind mit entsprechenden Hilfetelefonnummern versehen und werden durch 25.000 CityCards und dank der Unterstützung von Erfurter Wohnungsbaugenossenschaften im gesamten Stadtgebiet verteilt. „Wer sich aktiv am Weitertragen der Kampagne beteiligen möchte, ist eingeladen, sich Plakate bei uns abzuholen“, so die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Birgit Adamek. Abholort ist ihr Büro am Benediktsplatz 1. Zudem hat die Stadt eine neue Internetseite geschaffen, die die Hilfs- und Beratungsangebote bündelt.

Das Karten-Format der Kampagne trägt dazu bei, auch Nicht-Betroffene zu ermutigen, als Freunde, Nachbarn oder Kollegen aktiv zu werden. Sie können sich ebenfalls bei dem Verdacht von häuslicher Gewalt melden oder „die Karten einfach mitnehmen und weitergeben“, erklärt Christina Erdmenger vom Frauenzentrum Erfurt.

Um Betroffene von ihrem Stigma zu befreien, sei es ganz wichtig von ihnen nicht als „Opfer“ zu sprechen, so Ellen Van Hooff von der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Dies dränge Betroffene in eine Rolle, die sie schlimmstenfalls für sich selbst annehmen und sich dadurch gelähmt und hilflos fühlen.

Erfurt macht ein Drittel des Landesanteils der angezeigten Delikte aus

Dabei ist der Schritt zur Anzeige sehr wichtig, um die Dunkelziffer, nach der jede vierte Frau mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner wird, ausleuchten und entsprechend bekämpfen zu können. In Erfurt lag die Anzahl der angezeigten Delikte im Bereich der häuslichen Gewalt im vergangenen Jahr bei 755. Betroffen waren 527 Frauen und 185 Männer, berichtet Adamek. Sie bewertet die Zahlen insofern als positiv, als das sie „zeigen, dass Betroffene sich trauen“, Täter strafrechtlich verfolgen zu lassen.

Thüringenweit machen diese Zahlen 32 Prozent vom Landesanteil aus, damit spielt sich jede dritte Tat häuslicher Gewalt in Erfurt ab. „Die Kinder dürfen dabei nie vergessen werden und sind oft mitbetroffen“, so Adamek. Denn bei den Delikten seien 465 Minderjährige in den Haushalten anwesend gewesen.

„Wir sind da!“ – auch und gerade in Zeiten von Corona

Seit der Corona-Pandemie wurde das Thema häusliche Gewalt mehr in der Öffentlichkeit diskutiert als bisher. Die Kampagne sei aber schon vorher geplant gewesen und endet auch nicht mit dem Ende des Aktionszeitraumes, sagt Andreas Horn, Ordnungsdezernent der Stadt Erfurt. Es geht darum „die Unterstützungsangebote in der Stadt nachhaltig bekannt zu machen“. Trotzdem ist es gerade jetzt ein wichtiges Zeichen, um Betroffenen zu vermitteln, dass die Beratungsstellen in Erfurt nach wie vor erreichbar sind. „Wir sind da!“, macht Ellen Van Hooff von der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt deutlich.

Sowohl das bundesweite Hilfetelefon gegen Gewalt gegen Frauen als auch Frauenhäuser verzeichnen einen Anstieg von Anfragen und Beratungen seit Beginn der Corona-Pandemie. Dieser Trend lasse sich in Erfurt bisher jedoch nicht bestätigen, berichtet die Gleichstellungsbeauftragte: „Wir haben keine erhöhte Beratungsnachfrage verzeichnen können“.

Netzwerk gegen Gewalt an Frauen: Frauenzentrum, Zentrum gegen Gewalt an Frauen Brennessel, Frauenhaus und Interventionsstelle der Evangelischen Stadtmission, Täterarbeit Projekt OrangeInformationen und Telefonnummern der Fachberatungsstellen gegen häusliche Gewalt: www.erfurt.de/haeuslichegewalt.de