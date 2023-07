Spuren der italienischen Mafia in Erfurt

Erfurt. Bei der jüngsten Razzia gegen die italienische Mafia wurde ein Erfurter Gastronom festgenommen. Welche Spuren auf Mafia-Aktivitäten schließen lassen. ist Thema einer Gesprächrunde.

„Italienische Mafia in Thüringen – Eine Spurensuche.“ Unter diesem Titel veranstalten die Thüringer Grünen am Montag, 17. Juli, eine Gesprächsrunde. „Eine der gefährlichsten Mafia-Organisation der Welt hat einen Außenposten in Erfurt“, so die These, die über dem Abend steht.

Experte berichtet zu Recherchen in Thüringen und Erfurt

In der Geschäftsstelle des Grünen-Kreisverbandes geht es denn im Besonderen um die `Ndrangheta, die auch in Erfurt Geldwäsche betreiben soll. Gemeinsam mit dem Experten und Journalisten Axel Hemmerling wollen die Erfurter Grünen einen Einblick in das immer noch unterschätzte Phänomen italienische Mafia in Thüringen geben. Auch der seit nun mehr als zwei Jahren tagende erste parlamentarische Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag, der die italienische Mafia ins Visier nimmt, soll Inhalt dieser Veranstaltung sein.

Grünen-Politikerin über den Mafia-Untersuchungsausschuss

„Es braucht dringend eine Sensibilisierung und den kritischen und aufmerksamen Blick der Gesellschaft. Aus diesem Grund habe ich mir zur Aufgabe gemacht, einen Einblick in unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss und darüber hinaus zu geben“, sagt Madeleine Henfling, Obfrau von B90/Grüne im Mafia-Untersuchungsausschuss. Neben ihr nimmt auch Stadträtin Laura Wahl an der Runde teil.

Erfurter Grünen-Büro, Michaelisstraße 15, 17. Juli, 19 Uhr