Pfarrer Dirk Sterzik und Johannes Selle (CDU) in der evangelischen Dorfkirche St. Peter und Paul

St. Peter und Paul in Andisleben rückt ins Blickfeld

„Das wird er wohl nicht sein“, mutmaßte Pfarrer Dirk Sterzik, als ein Auto mit Anhänger sich scheppernd der Andislebener Kirche St. Peter und Paul näherte. Es war schließlich kaum anzunehmen, dass Johannes Selle, der sich mit Sterzik als Vorsitzendem des Kirchfördervereins verabredet hatte, mit einer mobilen Kiste voller Geld anrücken würde. Tatsächlich hatte Selle, obwohl er wirklich dem Gespann entstieg, gar kein Geld dabei. Noch nicht. Der CDU-Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Haushaltsausschuss und daheim in Großfurra selbst Vorstand eines Kirchfördervereins, wollte ausloten, wo es in der Finanzierung in Andisleben noch klemmt.

Der imposante Westturm wurde abgerissen. An dieser Stelle beult sich die Mauer jetzt bedenklich aus. Foto: Jens König