Stadt Erfurt erlässt Alkoholverbot in Masken-Zonen

Der Verzehr von Alkohol bleibt in weiten Teilen Erfurts verboten. Eine neue Allgemeinverfügung, die am Donnerstag, 4. Februar, in Kraft tritt, beinhaltet ein Alkoholverbot für die Innenstadt und alle anderen Bereiche, in denen auch eine Maskenpflicht gilt.

Das hat die amtierende Amtsärztin Winnie Melzer bestätigt. Das Alkoholverbot solle zunächst ähnlich wie das Maskengebot durch Sprühkreide-Symbole auf der Straße gekennzeichnet werden. Die Allgemeinverfügung präzisiert zudem die Regelungen zum Masken-Attest.

