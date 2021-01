Stadt Erfurt erwägt Verwaltungsneubau an der Heinrichstraße

Das ungenutzte Containerdorf an der Heinrichstraße soll verkauft werden. Der Standort kommt für einen Verwaltungsneubau in Frage.

Selbst mit dem neuen Technischen Rathaus an der Warsbergstraße ist der Immobilienbedarf der Erfurter Stadtverwaltung noch nicht gedeckt. Intern wird geprüft, ob der Standort eines Containerdorfes an der Heinrichstraße, zwischen Gartenamt und dem P&R-Platz am Binderslebener Knie, für einen Neubau in Frage kommt. Das wird aus einer Drucksache für den Bauausschuss deutlich.

„Über kurz oder lang werden wir nicht umhin kommen, über weitere Standort-Konzentrationen nachzudenken“, bestätigt Baudezernent Alexander Hilge (SPD). „Die Heinrichstraße kommt für ein Verwaltungsgebäude in Frage.“

Wegen zunehmender Aufgaben wachse die Verwaltung. „Permanent haben wir Anfragen nach neuen Büros“, sagt Hilge.

Standortkonzentration soll Fahrtzeiten und Dienstwagen einsparen

Allerdings gehe es in dem Konzept weniger um zusätzliche Räume als um eine stärkere Konzentration der in der Stadt verstreuten Standorte. Fahrtzeiten und damit auch Dienstwagen sollen so eingespart werden.

Zudem stelle sich bei manchen vorhandenen Gebäuden die Frage, ob ein Neubau nicht wirtschaftlicher wäre als eine Sanierung. Ein Standortvorteil der Heinrichstraße sei die Nähe zur Warsbergstraße.

Das Technische Rathaus an der Warsberstraße mit 450 Arbeitsplätzen entsteht durch die Sanierung zweier Achtgeschosser aus DDR-Zeiten und den Bau eines Verbinders. Seit Anfang 2019 wird das erste Hochhaus genutzt, was die weitere Anmietung eines Bürohauses am Kaffeetrichter ersparte.

Zukunftsfähigkeit des Standortes Steinplatz in Frage gestellt

Der zweite Achtgeschosser soll 2024 in Verwaltungsnutzung gehen. Unter anderem das Tiefbauamt soll dort einziehen und dafür die Standorte Steinplatz und Johannesstraße räumen.

Im Verwaltungshochhaus am Steinplatz sollte nach bisherigen Plänen das Jugendamt mehr Platz bekommen. Doch wirft das Konzept laut Hilge die Frage auf, ob der Steinplatz von der Erreichbarkeit her geeignet und zukunftsfähig ist.

Derzeit sei das Konzept allerdings noch in Arbeit. Auch die Finanzierung eines Neubaus sei nicht absehbar. „In den nächsten fünf Jahren wird an der Heinrichstraße nichts passieren“, meint Hilge.

Container sollen nur als komplette Anlagen verkauft werden

Damit meint er allerdings nur neue Bautätigkeit. Wie aus der Drucksache für den Bauausschuss hervorgeht, ist der Rückbau und Verkauf des Containerdorfes weiterhin geplant.

Die dreiteilige Anlage ist eines von mehreren ungenutzten Containerdörfern in der Stadt, die im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 errichtet wurden und bei denen die Bindungsfrist für die eingesetzten Fördermittel Ende des Monats ausläuft. Obwohl es in der Stadtverwaltung auch Stimmen gibt, die auf einen Verbleib der Anlagen drängen, hält Dezernent Hilge die Container für verzichtbar.

Eine der drei Anlagen aus dem Gebreite hat die Stadt bereits an Mühlhausen verkauft. Mehrere weitere Anfragen mussten abgelehnt werden, weil sie auf einzelne Container abzielten. Da aber die Container technisch untereinander verbunden sind, werde nur ein Verkauf kompletter Anlagen als sinnvoll erachtet, heißt es in der Drucksache, einer Stellungnahme der Verwaltung zu Fragen von Ausschuss-Chef Dominik Kordon (CDU).