Stadtarchiv zieht Schlussstrich unter das Jahr 2019

Ein Strich unters Jahr 2019 wird am heutigen Silvestertag im Stadtarchiv gemacht. Und zwar unter dem letzten Eintrag in die Erfurter Stadtchronik, die im Stadtarchiv von Kai-Uwe Schellenberg geführt wird. Die letzten Neuzugänge unter den Akten im Stadtarchiv sind solche aus dem Erfurter Standesamt. 110 Jahre alt sind sie, geben Auskunft über das Jahr 1908 und beispielsweise darüber, dass in jenem Jahr in Erfurt 3062 Geburten gab, zwei Jahre nachdem Erfurt die 100.000-Einwohner-Marke zur Großstadt übertraf.

Verblieben die Familienstands-Unterlagen bis 2009 im Standesamt, wechseln die Geburten- und Eheschließungs-Papiere seither ihren Aufbewahrungsort und landen in den Archiv-Regalen in der Erfurter Gotthardstraße, die es auf eine Gesamtlänge von fünf Kilometern bringen. Aber warum ausgerechnet nach 110 Jahren? „Weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die verzeichneten Personen inzwischen verstorben sind“, wie Stadtarchiv-Chefin Antje Bauer erläutert. 100 plus ein Extra von 10 Jahren, so die Rechnung der Datenschützer in Zeiten der DSGVO.

Es sind Akten, die bei Besuchern des Stadtarchivs stets auf größtes Interesse stoßen, wie Antje Bauer weiß. Grund genug, die Papiere schnellstmöglich zu indizieren und mit allen Kräften zu Jahresbeginn daran zu arbeiten, dass die Inhalte schnell für Anfragesteller digitalisiert verfügbar sind. Familienforscher auf der Suche nach den eigenen Ahnen warten schon darauf und Menschen, die Grundbesitz oder ein Erbe zu klären haben. Ganz international sind daher die Anfragen, auch von jenen, die für einen Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft ein deutsches Familienmitglied nachweisen müssen.

Einblicke ins Stadtarchiv mit vielen Kilometern an Akten. Foto: Frank Karmeyer

Doch das Jahr hatte noch viel mehr zu bieten zur Aufnahme ins Archiv. Plakate von Ausstellungen oder Theaterstücken beispielsweise, die auf Grundlage von Recherchen im Stadtarchiv entstanden sind. Darunter sind auch Plakate zu eigenen Ausstellungen des Stadtarchivs, wie jener zur Geschichte der Märkte und Volksfeste Erfurts, die zu dem Ergebnis kam, dass der Martinimarkt wohl der älteste der Stadt ist. Ausgerechnet den hatte die Kulturdirektion aus Gründen des Personalmangels „geopfert“ und aus dem Stadtprogramm streichen wollen. Volksfeste als Kulturgut anzuerkennen, das fordern lange schon die Erfurter Schausteller, die dieses Jahr vor Saisonbeginn in kompletter Mannschaftsstärke das Stadtarchiv besuchten, um sich mit Fakten zu versorgen.

Und die letzte Anfrage des Jahres? Unterlagen zu Schreibmaschinen der Optima für den chinesischen Markt wurden von einer Forscherin gesucht – und die Stadtarchivare wurden in alten Gebrauchsanleitungen fündig.

Zum 175-jährigen Bestehen des Heinrich-Mann-Gymnasiums, „Zur Himmelspforte“ genannt, haben Schüler „Zeitkapseln“ im Archiv hinterlegt: Zeitungen, Reiseberichte, Jubiläumsmünzen, Dinge des Schulalltags. All das, was Schüler 2019 für bewahrenswert erachtet haben – und Forscher der Zukunft vielleicht gerade deshalb hinterfragen werden.

Vom Magazin „Stadt und Geschichte“ wandert dieses Jahr das Sonderheft zur Krämerbrücke zu den Archivalien. Ein Ortsteilbürgermeister steuerte dieses Jahr seine Reden bei, die er in den „wilden“ Jahren nach 1989 gehalten hat, eine Familie gab einen Karton Feldpostbriefe ab. „Die Leute bringen viele Dinge, von denen sie finden, dass sie zum Wegwerfen zu wertvoll sind“, sagt Antje Bauer. „Wir müssen stark auswählen“, sagt sie, ob diese tatsächlich archivwürdig sind, Einzigartigkeit sei dafür ein gutes Kriterium. Dazu zählen gewiss die Negativ-Ordner aus dem städtischen Presseamt der letzten 20 Jahre. Der komplette Foto-Bestand vor der Umstellung auf Digitalkameras. Sie müssen digitalisiert und verschlagwortet werden, allein schon um die Originale zu schonen. An die 30 Terrabyte groß sind die stetig wachsenden Archivdaten, zukunftssicher abgespeichert im PDF- und im TIFF-Format. Schwieriger wird es da schon mit den DV-Kassetten, schließlich ist die Abspieltechnik dafür längst aus der Mode. „Ein Problem, das wir mit 1000 Jahre alten Urkunden nicht haben“, sagt die Leiterin des Stadtarchivs.

Richtig, Papier ist zeitloser: Die analog geführten Protokolle aus den Stadtratssitzungen werden in die Bestände aufgenommen, aufgearbeitet und zwecks besserer Haltbarkeit in der hauseigenen Buchbinderei gebunden. Ehe diese Akten die Regale füllen, werden sie in die Datenbank aufgenommen, die auch online einsehbar ist. Etliche 100.000 Datensätze mit Nummer, Titel und Datierung sind darin aufgeführt. So beschrieben, dass eine Recherche gute Aussicht auf Treffer hat. „Das ist die Kunst dabei“, sagt Antje Bauer schmunzelnd.

Wenn gesetzliche Aufbewahrungsfristen ablaufen, fliegen Akten raus aus dem Archiv. Es wird auch wieder Platz geschaffen in der Gotthardstraße – für das Jahr 2020 und fortfolgende.