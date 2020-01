Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtharmonie Erfurt startet harmonisch ins Jubiläumsjahr

50 Jahre und kein bisschen leise, so könnte das diesjährige Motto für die Musikerinnen und Musiker der Stadtharmonie Erfurt lauten. Dem Slogan folgend starteten die Instrumentalisten unter der Leitung von Bertram Seehafer am Wochenende mit einem intensiven Probenwochenende in ihr Jubiläumsjahr.

Im Oktober feiert das sinfonische Blasorchester, welches am Albert-Schweitzer-Gymnasium seine Probenräume hat, seinen runden Geburtstag mit einem großen Festkonzert. „Allerdings wird das nicht das einzige große Ereignis in diesem Jahr“, informiert Daniel Stassny, Vorsitzender des Fördervereins. „Schon am 15. März, ist die Stadtharmonie mit einem Konzert im Theater Erfurt zu hören. Für Fans des Orchesters aber auch für neugierige Musikliebhaber spielt das Orchester den zweiten Teil seiner Klangbilderreise. Von Tschaikowski bis John Williams präsentieren wir die ganze Bandbreite sinfonischer Musik.“

Jugendweihen musikalisch begleiten

Weiterhin sind Konzerte in der Kirche zu Ermstedt, zu den Jugendweihen im Kaisersaal sowie zur Fête de la musique geplant. Der Höhepunkt des Jahres wird aber zweifellos das große Jubiläumskonzert am 10. Oktober. „Um für diese Konzerte bestens vorbereitet zu sein, haben wir uns in diesem Jahr einen strengen Probenplan verordnet“, sagt Stassny. + Geprobt wird zukünftig nicht nur einmal pro Woche sondern zusätzlich einmal im Monat ein komplettes Wochenende. Von Freitag bis Sonntag wird dann intensiv an alten und neuen Stücken gearbeitet.

nächstes Konzert: KlangBilder am 15. März, 18 Uhr, Theater Erfurt