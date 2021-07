Dieter Braun, Vorsitzender des Bürgertraditionsvereins Bischleben (von links nach rechts), sein Stellvertreter Henning Eckardt und Ortsteilbürgermeister Franz Hicke in der Ausstellung im Stadtmuseum.

Stadtmuseum Erfurt: Erinnerung an gesprengtes Barockschloss Stedten

Erfurt. Ein Stuhl, Stuckreste, alte Fotos und Postkarten erinnern im Stadtmuseum an das Schloss Stedten, das 1948 gesprengt wurde.

Eine kleine, feine Ausstellung im Stadtmuseum erinnert an das barocke Schloss Stedten, das ab 1745 in Bischleben erbaut und 1948 auf Grundlage des sowjetischen Befehls zur Beseitigung deutscher Adelssitze gesprengt und abgerissen wurde. Dieter Braun, Vorsitzender des Bürger- und Traditionsvereins Bischleben-Stedten hat dazu einige Funde beisteuern können. Aus dem Bauschutt nämlich war einst ein Hochwasserdamm an der Gera aufgeschüttet worden. Nun wurde der alte Damm weggebaggert und der 68-Jährige konnte Stuckreste, Stelen und mehr retten. Postkarten, alte Fotos, ein Stuhl und Tischgeschirr aus dem Schloss werden im Stadtmuseum gezeigt. Ab 16. Oktober planen Braun, sein Stellvertreter Henning Eckardt und Ortsteilbürgermeister Franz Hicks (v. l. n. r.) eine Ausstellung dieser und weiterer Fundstücke im Bürgerhaus von Bischleben.