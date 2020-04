Erfurt. In der nächsten Sitzung am 6. Mai in der Thüringenhalle soll eine neue Geschäftsordnung beschlossen werden.

Erfurter Stadtrat plant neue Regeln bis September

Die Tagesordnung für die erste Stadtrats-Sitzung nach der Corona-Pause ist übersichtlich. Vor allem soll das Parlament am 6. Mai in der Thüringenhalle eine neue Geschäftsordnung beschließen, die vorerst bis 23. September gilt. Sie sieht vor, dass die Ausschüsse in dieser Zeit aus Platzgründen ohne die sachkundigen Bürger tagen. Die Stadtrats-Sitzungen finden unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln in der Thüringenhalle statt und sollen möglichst ohne Anfragen auskommen. Allerdings haben die Linken beantragt, zwei Anfragen pro Fraktion sowie dringende Anfragen zuzulassen.

Einziger weiterer Beschlusspunkt im öffentlichen Teil ist ein Antrag der sieben Fraktionen außer der AfD, an der Cyriaksburg einen Erinnerungsort zum Gedenken an die Bücherverbrennung vom 29. Juni 1933 zu schaffen.